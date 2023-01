Agrigento, convegno sulla storia della città attraverso i personaggi illustri

Conoscere la storia dell’antica e splendida Akragas attraverso i personaggi illustri che hanno vissuto nella più bella città dei mortali e le hanno dato splendore con la loro sapienza e le loro virtù

Questo l’obiettivo dell’incontro che si terrà sabato alle ore 9.30 nel salone del Circolo Culturale Empedocleo, in piazza san Giuseppe, ad Agrigento.

L’evento nasce nell’ambito delle iniziative promosse dal Circolo Culturale Empedocleo, dall’associazione BcSicilia (Beni culturali Sicilia) di Agrigento e dall’Ente per l’educazione permanente degli adulti (Epea) a sostegno della candidatura della Città di Agrigento a Capitale della Cultura 2025.

Il relatore dr. Paolo Cilona interverrà sul tema dell’incontro, passando in rassegna la vita e le opere dei più illustri akragrantini, da Empedocle ad Acrone, da Esseneto a Damareta, da Callicratide a Nicone, da Falaride a Terone, da Feace a Polo, ecc.

All’incontro parteciperanno anche docenti e studenti del Liceo Classico e Musicale “Empedocle” e del Liceo Scientifico “Leonardo”.

Modererà il prof. Elio Di Bella, presidente di BcSicilia Agrigento.

Interverranno dr. Giuseppe Adamo presidente del Circolo Culturale Empedocleo e prof. Girolamo Carubia, presidente dell’associazione Epea. Seguirà il dibattito.