Camastra, due nuovi assessori nella giunta Gaglio

Rimpasto in giunta nel comune di Camastra. Il sindaco Dario Gaglio in questi giorni ha nominato due nuovi assessori; si tratta di Biagio Dispinseri al quale il primo cittadino ha assegnato la delega al verde pubblico e del giovane consigliere Luca Farruggio che ha ricevuto le deleghe allo sport, turismo, spettacolo e cultura.

I due nuovi assessori entrano al posto di Fabrizio Di Caro e Giuseppe Scopelliti.

“Ringrazio il Sindaco per la fiducia accordatami, e per la possibilità di portare avanti un percorso iniziato in campagna elettorale. Il mio lavoro sarà costante per non tradire la fiducia, non solo di chi mi ha votato, ma della cittadinanza tutta. Uno degli obiettivi principali sarà quello di ascoltare tutte le associazioni culturali presenti nel territorio e soprattutto dare voce alle proposte dei cittadini. Il primo passo sarà quello di costituire la Consulta Giovanile, per dare la possibilità di una più incisiva partecipazione dei nostri giovani alla vita sociale e politica di Camastra”, ha dichiarato il neoassessore Farruggio.