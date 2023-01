Nuovo verde pubblico per Ravanusa

Un altro angolo di paese reso più accogliente grazie all’interessamento del consigliere comunale di Ravanusa Gianfilippo Lombardo. Su segnalazione dello stesso è stata impegnata dall’amministrazione comunale, retta dal sindaco Carmelo D’Angelo, la somma necessaria per il collocamento presso la palestra a cielo aperto, di diverse piante che hanno arricchito è arredato la stessa. La palestra, realizzata circa sei anni fà, ad oggi era priva di verde attorno a se nonostante fosse stato predisposto un apposito spazio, ha dichiarato Lombardo, proprio per questo ho ritenuto importante dare questo input all’amministrazione, rendendo questo luogo molto frequentato dai tanti sportivi più decorato. All’interno sono state piantate 3 palme tipo Excelsa, alcune Dracene, Humilis, diversi Pitospheri e alcuni Dasylyrion.

Quest’opera si aggiunge a Piazza Purgatorio dove i lavori sono ancora in corso, piazza Robert Baden Powell e il parcheggio al cimitero, tutte attenzionate dal consigliere Lombardo. A breve, dichiara ancora Gianfilippo, inizieranno altri lavori che ho posto all’attenzione del sindaco D’Angelo, mi auguro, come sempre, che tutto ciò che viene fatto venga salvaguardato dagli atti vandalici da ciascuno di noi. Ravanusa è di tutti i cittadini che vi abitano e gli stessi ci dobbiamo impegnare affinchè le cose fatte non vengano danneggiate.