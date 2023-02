Allerta meteo: domani scuole chiuse anche a Naro

Il sindaco di Naro, Mariagrazia Brandara comunica:

In considerazione dell’allerta meteo arancione diffusa dalla Protezione civile regionale e delle previsioni abbastanza preoccupanti per le prossime ore e per la giornata di domani, ho deciso di firmare una nuova ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

Si invita come sempre alla massima cautela.