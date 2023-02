Contributo straordinario a Lampedusa e Linosa, Giancarlo Granata: “attenzione ai territori dal governo meloni”

“Esprimo grande soddisfazione – dichiara Giancarlo Granata, Responsabile Provinciale Dipartimento Legalità Sicurezza ed Immigrazione di Fratelli d’Italia – per il sostegno concreto a favore di Lampedusa e Linosa previsto nel Decreto Milleproroghe.

Lampedusa e Linosa, oltre a subire le difficoltà oggettive dell’insularità – continua Giancarlo Granata – subiscono il disagio causato dalla gestione dei flussi migratori, che crea non pochi problemi alla popolazione locale, soprattutto in termini di bilancio comunale e disponibilità di servizi.

Il contributo straordinario, pari a 2,5 milioni di euro rappresenta – dichiara Giancarlo Granata – l’attenzione posta dal governo Meloni e da Fratelli d’Italia nei confronti di un isola, e dei suoi cittadini, che deve essere sempre di più apprezzata per la sua naturale vocazione turistica.

Importante inoltre – conclude Giancarlo Granata – la misura adottata a sostegno dei piccoli imprenditori e pescatori, che potranno usufruire di una rateizzazione sul pagamento dei contributi