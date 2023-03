Amministrative, Servire Ravanusa: Appello al dialogo alle forze politiche e civiche alternative all’uscente Amministrazione*

“Di fronte a un fermento politico quasi nevrotico, afferma il coordinatore Giuseppe Sortino – sentiamo il dovere di fare un appello al dialogo a tutte le forze politiche e civiche di entrambi gli schieramenti che in questi anni non hanno condiviso l’azione dell’ amministrazione comunale uscente che vogliono con senso di responsabilità e serietà trovare risposte e soluzioni concrete al rilancio di Ravanusa. Riteniamo necessari la collaborazione e il confronto sulle idee da portare avanti per presentare in tempi brevi ai nostri concittadini una proposta politico-programmatica chiara e condivisa che abbia come unico obiettivo il bene di Ravanusa. Le imminenti amministrative impongono una riorganizzazione politica tale da far dimenticare in fretta i dieci anni di amministrazione D’Angelo, fortunatamente agli sgoccioli, e in grado di rilanciare un Comune che da troppi anni non occupa più un posto di rilievo nel comprensorio.

Per queste ragioni faremo la nostra parte con serietà e impegno per trovare un’intesa con quanti liberi da condizionamenti e vecchie logiche politiche vogliono mettersi a servizio della comunità per ridare visibilità e slancio a un paese che culturalmente, economicamente e socialmente è tornato indietro di quarant’anni. È tempo di mettere da parte ambizioni personali e mostrarci coraggiosi per iniziare un cammino che deve portare a nuove progettualità e a creare occasioni di lavoro e di sviluppo partendo dal rilancio dei comparti produttivi, dalla valorizzazione culturale e dalla difesa della centralità dell’Ospedale di Canicattì quale fondamentale riferimento per la nostra gente”.