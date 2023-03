Sicilia, il Comitato “No ponte”: “a questa Regione serve altro”

Il semaforo verde del Consiglio dei ministri sul decreto per la realizzazione del ponte sullo Stretto accende nuovamente chi è contrario a questa opera. Capofila del “no al ponte” c’è l’ex sindaco messinese Renato Accorinti: “Questa opera è un’offesa ai siciliani e calabresi, abbiamo bisogno di altro. In Sicilia non abbiamo strade, per andare da Messina ad Agrigento con il treno ci vogliono 10 ore. Il ponte non ci serve”. E poi attivisti, anche cittadini piuttosto scettici sulla realizzazione del collegamento tra Sicilia e Calabria: “Prima pensassero a strade e infrastrutture – dice Gino Storniolo, attivista – e poi si fa il ponte, ma al momento c’è bisogno di altro”. No al ponte anche da parte del direttore del dipartimento di Economia di Messina: “Un’opera costosa che rappresenterebbe un danno per l’economia siciliana – dice Guido Signorino – a questa regione serve ben altro, non certo il ponte”. Domenica 26 in piazza dell’Angelo a Messina alle ore 10 è in programma una manifestazione del comitato “No ponte”.