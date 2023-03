Costituita la Consulta delle isole minori siciliane

L’assemblea dei sindaci delle isole minori siciliane, riunitasi a Pantelleria, ha indicato il sindaco di Lipari quale coordinatore dell’Ancim (Associazione nazionale comuni isole minori) e ha deliberato la costituzione della “Consulta delle Isole siciliane” per la gestione delle iniziative di scambio e collaborazione. Gli otto primi cittadini hanno anche tracciato il percorso per la creazione, entro la fine di questo mese, dell’Ufficio unico per la gestione dei fondi Fers. Nel corso dell’incontro è emersa la necessità di stabilire un costante confronto con la Regione per tutta una serie di problematiche comuni a cominciare dalla Sanità e dai trasporti marittimi. Per queste due tematiche sarà richiesto un incontro urgente. Accolta, con favore, l’adesione delle otto isole che sono state sede di confino politico ad una associazione che ne curerà la memoria e la promozione di iniziative comuni. La prossima riunione degli otto sindaci si terrà a Salina.