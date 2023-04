Equitazione paralimpica: Tripletta per la Pro Sport Ravanusa

Tripletta di medaglie per gli atleti della Pro Sport Ravanusa alla 1° prova del Campionato Regionale Paralimpico di equitazione FISDIR, disputato a Ragusa presso il maneggio comunale ed organizzato dall’ANFFAS di Ragusa.

Nella categoria Dressage promozionale hanno conquistato il podio rispettivamente Patrik Cantavenera, Salvatore D’Auria e Rosario Callari,.

Non solo podio ma anche ottime prestazioni per gli atleti del sodalizio ravanusano che per l’occasione erano presenti con ben 9 atleti, il tutto frutto del lavoro svolto attraverso la nuova struttura del Centro Multiservizi di Ravanusa, che permette ai ragazzi un constante e quotidiano lavoro, anche presso il maneggio di Canicattì dove i ragazzi si allenano coordinati dal tecnico Maurilio Vaccaro.

Ora l’attenzione verrà spostata nella disciplina del Tennis Tavolo, dove la prossima settimana ad Abbadia Lariana in provincia di Lecco, due atleti della Pro Sport Ravanusa, prenderanno parte alla finale nazionale del Campionato Italiano di Tennis Tavolo.