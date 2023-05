Città di Canicattì C5, sabato si gioca la semifinale play-off per la promozione

Si conclude il girone del campionato regionale di Serie C2 di calcio a 5 ed il Città di Canicattì C5 si piazza al terzo posto in classifica, risultato storico per la società tutta che permette l’accesso ai play-off per la promozione diretta nella serie C1. I ragazzi di mister Claudio Calandra, infatti, saranno impegnati sabato 6 maggio nella difficile gara contro il Pedara C5, squadra che ha chiuso il campionato al quarto posto ma allo stesso tempo una squadra molto preparata.

La società biancorossa, commenta così: “Sicuramente siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso fino a questo punto e siamo lì a lottare per importanti traguardi come da obiettivo di inizio stagione, certamente è stato un percorso lungo e con tanto sacrificio siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo stagionale dei playoff, risultato storico per la nostra società e cosa più importante è quella di aver rappresentato al meglio la nostra città, oltre che le l’enorme soddisfazione di aver dato spettacolo al nostro grande pubblico sempre presente e pronto a sostenerci, però, adesso non bisogna abbassare la guardia e bisogna lavorare per la dura gara che ci aspetta sabato in semifinale”.

Inoltre la società comunica che tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla partita, a sostegno della squadra di Canicattì, che si terrà, sabato 6 Maggio alle ore 17.00 presso la Palestra Comunale “M. Mura” di Canicattì, con ingresso gratuito.