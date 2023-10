Convocata dal ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto la prima riunione utile alla predisposizione di un piano di interventi urgente per Lampedusa, cosi’ come previsto dall’art 8 del Dl Sud, riferisce una nota. Al tavolo hanno preso parte il ministro per le Imprese e il made in Italy Adolfo Urso, il viceministro del ministero Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, da remoto, e Invitalia Spa.

“Il tavolo si e’ insediato per dare l’attuazione a una misura compensativa per Lampedusa voluta direttamente dal Presidente del Consiglio per fronteggiare la grave situazione socioeconomica che l’isola sta affrontando, determinatasi a causa dell’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo”, ha spiegato il ministro Fitto. Si tratta di una serie di interventi di tipo infrastrutturale e di opere di urbanizzazione primaria, utili a migliorare le condizioni generali dell’isola.

“La norma prevede che il Dipartimento della Coesione, insieme alla Regione siciliana e al Ministero dell’Economia, predispongano un piano di interventi, che passera’ poi al Cipess per l’approvazione e l’assegnazione delle risorse necessarie, pari a 45 milioni di euro erogati attraverso i Fondi di Sviluppo e Coesione 2021-27,” ha proseguito. “Si da’ seguito cosi’ all’impegno preso dal presidente Meloni dopo la sua ultima visita nell’isola, portata all’attenzione internazionale come primo porto europeo di approdo. Dotare di infrastrutture a supporto quel territorio rientra nella visione strategica messa in atto dal governo proprio in questa direzione”, ha concluso Fitto. Al fine di velocizzare gli interventi, Invitalia fungera’ da stazione appaltante per il comune di Lampedusa.