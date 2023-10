Li troviamo protagonisti di film, spot pubblicitari e serie tv, stiamo parlando dei Labrador Retriever, una delle razze più amate di sempre e sebbene sia tra le più diffuse, un tempo però ha rischiato di estinguersi.

Razza originaria dell’isola di Terranova, da queste parti vigeva una legge per cui le famiglie potevano avere solo un cane e per tenerlo avrebbero dovuto pagare un’ingente tassa al Governo. Inoltre, le femmine avevano un costo maggiore, motivo per cui venivano spesso eliminate dalle cucciolate. Continuando così, la razza si sarebbe estinta entro la fine del 1800, ma per fortuna ci fu l’intervento degli inglesi che riuscirono a far riconoscere il Labrador Retriever a partire dal 1903.

I colori del mantello del Labrador sono: nero, giallo, cioccolato, silver (piuttosto raro e ancora non accettato in tutti i concorsi) e il fox red (una versione molto scura di colore giallo). Dal carattere docile, adatto a stare in casa con i bambini, è un grande giocherellone ma all’occorrenza riveste anche il ruolo di cane da caccia e da soccorso.

Come tutti i cani ama mangiare, e data la voracità, è fondamentale tenere sotto controllo la sua alimentazione. L’alimentazione del Labrador deve essere congrua per soddisfare il suo fabbisogno calorico, rimanendo in una sorta di equilibrio che eviti di cadere nell’ipoalimentazione o nell’eccesso di cibo.

Un cucciolo di Labrador avrà bisogno nei suoi pasti di tante proteine, grassi, minerali, Omega 3 e 6 e vitamine A, C ed E.

Un esemplare adulto, a partire dai 15 mesi in poi, necessita di un apporto calorico pari a 1800 kcal e di praticare un’attività fisica media. Infine, per un Labrador anziano, la sua alimentazione dovrà essere ricalibrata e le fonti di proteine alla base della sua dieta dovrebbero essere quanto più magre possibili (pollo, tacchino) onde evitare il sovrappeso (vista l’attività fisica ridotta).

