La dolce magia del Natale si avvolge nel profumo avvolgente del Panettone Caffè Caramello della Pasticceria Melilli, che, con il sostegno appassionato dei votanti, ha conquistato un meritato posto nella tanto agognata finale del concorso Instagram organizzato da Sem & Food di Agrigento.

È stato un percorso emozionante finora, in cui il nostro Panettone ha incantato i palati e ha catturato il cuore degli amanti della pasticceria. Vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a tutti coloro che hanno dedicato il loro tempo a votare e sostenere il nostro capolavoro dolciario. Ogni vostro like e commento è stato un incoraggiamento che ci ha spinto a dare il massimo.

Il 22 dicembre segnerà un momento epico per il Panettone Caffè Caramello e per tutti coloro che hanno creduto in questo viaggio culinario. La finale si avvicina rapidamente, e non vediamo l’ora di condividere con voi il risultato di tanto impegno e passione.

Appuntatevi la data, cari amici: il 22 dicembre sarà il giorno in cui scopriremo se il nostro Panettone sarà incoronato campione del concorso. Continuate a seguirci su Instagram per gli aggiornamenti in tempo reale e per condividere insieme a noi l’emozione di questo straordinario percorso.

Grazie ancora a tutti per il vostro supporto instancabile. Insieme, rendiamo indimenticabile questa dolce avventura natalizia.