Finisce con una vittoria la gara del Città di Canicattì C5 contro l’Argyrium gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato regionale di calcio a 5, tre punti importantissimi quelli conquistati dai ragazzi del Canicattì sul parquet di casa del Pala Mura, in una partita difficile, contro un avversario ben organizzato.

Partita davvero avvincente dove i ragazzi biancorossi, nella prima frazione di gioco, sostenuti da un caloroso pubblico, aggrediscono la squadra ospite portandosi, dopo 15 minuti, sul 3 – 0, creando anche ulteriori occasioni per incrementare il risultato . Da lì la squadra ospite non si scompone ed accorcia le distanze chiudendo il primo tempo sul 3 a 2.

Nella seconda frazione di gioco, il canovaccio della gara non cambia, con i biancorossi guidati ottimamente da mister Claudio Calandra che chiudono bene gli spazi creando ancora occasioni alla porta avversaria, con gli ospiti che ovviamente restano bene in partita creando qualche brivido alla porta difesa dai biancorossi.

Un grandissimo goal di Provvidenza, che chiude di tacco una grande azione di squadra, porta al Canicattì il doppio vantaggio che però un minuto dopo si vede accorciare nuovamente con il gol della squadra ospite, portando il risultato sul 4 – 3, il quale dopo qualche altra emozione, rimarrà il risultato finale.

Grande prova dei ragazzi biancorossi che portano a casa una vittoria fondamentale, in questo scontro diretto, contro la seconda forza del campionato sfoderando anche una condizione fisica impeccabile in questa parte di stagione grazie al grande lavoro del preparatore atletico Alessio Gambino.

Un successo più che meritato per una squadra che ha saputo proporre ottime iniziative di gioco. Prestazione e risultato che fa felice tutto l’ambiente biancorosso.

Decisivi i gol dei biancorossi: Corsino Gianluca, Lanza Roberto, Calandra Manfredi, Provvidenza Domenico.