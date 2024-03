“Prima l’atto vandalico nella sede di Fratelli d’Italia di Agrigento, ora un’altra vile azione con commenti e foto oltraggiosi e diffamatori nei confronti di Giusi Savarino e della nostra comunità politica pubblicati da finti profili Facebook sulla nostre pagine ufficiali”. Lo afferma il capogruppo all’Ars di FdI, Giorgio Assenza, aggiungendo: “A scanso di equivoci ribadiamo che non ci faremo intimidire da questi vergognosi attacchi. Abbiamo inoltrato denuncia alle autorità competenti per risalire agli incivili autori di questi post, quasi certamente gli stessi ignobili personaggi che hanno imbrattato i muri della sede di Giusi Savarino”.

Assenza: “Fratelli d’Italia è con lei”

“A Giusi Savarino e a tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia agrigentina va la nostra massima solidarietà per il vile atto vandalico commesso nella sede del nostro partito, un luogo noto per essere spazio di confronto democratico e civile. Gli autori di questo ignobile gesto sappiano che FdI non si farà intimidire da queste vergognose minacce che qualificano in negativo chi le commette e non certo chi le subisce”.

Giusi Savarino: “Un atto vigliacco”

Interviene anche la stessa deputata regionale: “Si tratta di un altro attacco vigliacco, con commenti e foto oltraggiosi postati con modalità analoghe sia nella pagina facebook del gruppo all’Ars che in quella mia personale e in altre di alcuni dirigenti di Fratelli d’Italia. Mi indigna molto che la mia immagine sia associata a simboli rappresentanti il male assoluto e quindi lontani anni luce dalla mia storia personale e politica”.

On. Ida Carmina M5S: “Vicina all’On. Giusy Savarino, azioni indegne che vanno condannate e perseguite, senza se e senza ma”

Esprimo la mia vicinanza e la mia solidarietà all’On. Giusy Savarino per l’azione vandalica ed intimidatoria subita ai danni della sede di Fratelli d’Italia di Agrigento e segreteria politica della deputata regionale.

Questi modi di esprimere il dissenso vanno deprecati. Nonostante la differenza e la distanza di opinioni politiche, già da Sindaco ho avuto modo di affrontare assieme all’On. Savarino problematiche gravi che riguardavano il fragile territorio empedoclino e le questioni ambientali, trovando in lei interlocutrice solerte ed attenta, nel reciproco rispetto dei ruoli istituzionali.

Sono convinta che l’On. Savarino, saprà andare avanti con l’energia di sempre e che episodi come questo non avranno effetto su una donna coraggiosa come lei.

E la mia solidarietà va alla Donna impegnata in politica.

Tutto questo avviene proprio in prossimità dalla Giornata internazionale della Donna, scelta dall’ONU in memoria della violenza perpetrata nei confronti di tre donne per le battaglie politiche in opposizione di uno spietato dittatore. La politica è ancora oggi l’ambito in cui le Donne mostrano maggiori difficoltà di partecipazione ed in Italia si assiste ad una costante drastica riduzione della presenza delle donne nella politica attiva. Per la prima volta da anni è scesa la percentuale di donne elette in Parlamento.

Nelle elezioni regionali in Abruzzo sono stata elette solo 3 consigliere regionali su 31.

Noi donne impegnate in politica dobbiamo quindi ancor più essere solidali tra noi per fare da apripista alle giovani donne di domani che vedano possibile dedicarsi alla politica attiva in modo sereno e senza timori.