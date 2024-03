È stato licenziato, all’ unanimità dei presenti, questa mattina dalla V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro dell’ARS, il Disegno di Legge denominato “Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della Comunità Educante e per la promozione del diritto all’Educazione e all’Istruzione nella Regione Siciliana”, a prima firma dell’ On. Rosellina Marchetta. “Auspico che lo stesso consenso fino ad oggi avuto del disegno di legge si riscontri pure in occasione del prossimo passaggio in Commissione Bilancio – ha dichiarato l’ On. Rosellina Marchetta- così da giungere, in tempo brevi, alla votazione da parte dell’ Assemblea per dare alle scuole siciliane un concreto e strutturale strumento di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica”. il Disegno di Legge di iniziativa parlamentare prevede l’ istituzione, nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione Sicilia, dell’Unità di Pedagogia Scolastica, composta dal pedagogista e dall’educatore professionale socio-pedagogico. L’ obiettivo primario dell’Unità di Pedagogia Scolastica è lo sviluppo armonico degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per contribuire, insieme a tutta la comunità scolastica e alle famiglie, al miglioramento della qualità dell’educazione e dell’istruzione, alla prevenzione ed intervento contro la povertà educativa, la dispersione e l’abbandono scolastico.