Giovedì 21 Marzo, primo giorno di primavera, ricorre la XXIX edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Un’iniziativa, nel giorno del risveglio della natura, che si prefigge di rinnovare la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza. La manifestazione nazionale si svolgerà a Roma.“Roma città libera” è lo slogan dell’edizione 2024, che evoca il capolavoro del neorealismo: “Roma città libera”, un’opera d’arte che parla di resistenza e della lotta per la libertà.

Roma sarà la “piazza” principale, ma simultaneamente, in altri luoghi in Italia, Europa, Africa e America Latina, la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie verrà vissuta attraverso la lettura dei nomi delle vittime, saranno ascoltate le testimonianze dei familiari e approfonditi le questioni relative alle mafie e corruzione. Per l’occasione, il poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), ha promosso la realizzazione di un video, dove è possibile ascoltare la poesia”Come luce e sale della terra”, dedicata al Beato Rosario Angelo Livatino, di cui ha composto il testo. L’opera è un omaggio alla limpida figura del Giudice Rosario Angelo Livatino, una delle oltre mille vittime innocenti delle mafie, un giovane Magistrato, coraggioso e riservato, permeato di una immensa fede nel Signore. Una vita, la sua, seppur breve, morì infatti a soli 37 anni, vissuta donandosi interamente all’ideale del bene comune, della giustizia e libertà. La poesia è stata declamata con grande espressività da Francesco Destro di Padova, la musica è del M° Giuseppe Faranda.

Il poeta brolese Rosario La Greca, legato da sentimenti di profonda stima e amicizia con i genitori del Giudice Rosario Angelo Livatino, è anche il Fondatore e Presidente del Premio Internazionale di Poesia “Rosario Angelo Livatino”, istituito nell’anno 2019, giunto ormai alla Terza Edizione.

Un Premio, che ha ottenuto grandi apprezzamenti per la partecipazione di poeti da ogni parte d’Italia e da tante nazioni del mondo.

Di seguito pubblichiamo il video.