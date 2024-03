“La Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Comiso, ha già pubblicato il bando per la progettazione dell’area Cargo e per la sistemazione delle aree limitrofe. Un risultato che è il frutto di numerosi incontri, presieduti dallo stesso governatore Renato Schifani, che ci sono già stati tra gli uffici della Regione, della stessa Sac e il sindaco di Comiso. E un’altra riunione è in programma in settimana. Il governo Schifani ha inoltre già previsto il finanziamento di tutta l’opera, circa 50 milioni di euro, attraverso il Fondo di sviluppo e coesione. Risorse che serviranno sia per la creazione vera e propria dell’area Cargo, ma anche per le opere infrastrutturali viarie a servizio dell’aeroporto”.

Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia all’Assemblea regionale siciliana, Stefano Pellegrino, in riferimento alla visita nei giorni di una delegazione di Italia Viva all’aeroporto di Comiso.

“L’attenzione del governo regionale sull’aeroporto di Comiso – prosegue Pellegrino – è sempre stata massima, fin dall’avvio della legislatura, come mai avvenuto in passato, ma evidentemente gli esponenti di Italia Viva si sono distratti, preferendo una passerella inutile che poco a che fare con il sacro diritto di critica, ma che sa tanto di valutazioni preconcette che non aiutano la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni”