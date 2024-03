“La Regione Siciliana bandisca un nuovo concorso per colmare la vacatio di posti disponibili per le categorie svantaggiate con il Ruolo Tecnico di Antropologo presso l’Assessorato per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. L’annullamento del bando risalente a circa 20 anni fa, ha lasciato per strada i lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della l. n. 68 del 1999. Inaccettabile”.

E’ quanto chiede la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, nella sua interrogazione all’Assessorato regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana al fine di realizzare il collocamento mirato dei lavoratori con disabilità con il Ruolo Tecnico di Antropologo.

“Da anni, questi soggetti – spiega Schillaci – aspettano che la Regione emetta un nuovo bando, considerando che quello emesso nel 2000 è stato ritirato definitivamente nel 2014. Nel frattempo l’Assessorato Regionale ai Beni Culturali rimane privo di figure professionali che possono tranquillamente essere ricoperte dai lavoratori con invalidità civile, iscritti nelle apposite liste di collocamento, così come previsto dalla normativa nazionale. Il governo Schifani favorisca il rispetto del diritto al lavoro di tutti i cittadini e il diritto all’educazione e all’avviamento professionale per gli inabili ed i minorati” – conclude Schillaci.