. Grazie a tutti per la fiducia che avete riposto nel nostro partito. A lavoro per la crescita economica, culturale e sociale del nostro paese. A tutti gli auguri di una serena Pasqua

E’ trascorso un anno da quanto a Castrofilippo è stato costituito il gruppo cittadino di “Sud chiama Nord” partito fondato dall’onorevole Cateno De Luca attuale sindaco di Taormina. Una “avventura” politica quella di “Sud chiama Nord” a Castrofilippo iniziata alle ultime elezioni amministrative con la candidatura a sindaco del paese di Ilenia Dainotto che ha ottenuto un ottimo risultato. Il partito, infatti, oggi è presente in consiglio comunale con due rappresentanti. Oltre ad Ilenia Dainotto anche Monica Mulè siede tra i banchi dell’assise cittadina. Presidente del coordinamento locale di “Sud chiama Nord” è l’imprenditore Filippo Brucculeri. Ricopre l’incarico di vice coordinatore Angelo Asaro. Ma il dato più significativo certamente è quello che a Castrofilippo “Sud chiama Nord” cresce ed oggi sono decine e decine gli iscritti ed i simpatizzanti che si avvicinano a questa nuova realtà politica. Il prossimo banco di prova per il partito del leader Cateno De Luca saranno le Elezioni Europee. Ed è per questo motivo che la dirigenza castrofilippese invita tutto coloro che volessero condividere questo nuovo percorso politico ad effettuare il tesseramento. Presto, inoltre, “Sud chiama Nord” nel nostro comune avrà una nuova sede aperta al confronto ed alla partecipazione di tutti. Questo per condividere insieme idee e progetti che possano portare alla crescita culturale, economica e sociale di Castrofilippo ma anche dell’intero territorio agrigentino e siciliano. Il coordinamento castrofilippese di “Sud chiama Nord” infine, in vista delle imminenti festività pasquali rivolge i più sinceri auguri a tutta la cittadinanza. Che la Santa Pasqua possa trascorrere in maniera serena per tutti nonostante i problemi che ogni giorno ognuno di noi è costretto a vivere e ad affrontare. Buona Pasqua da “Sud chiama Nord” consapevoli che insieme a Voi saremo in grado di sostenere le grandi sfide che ci attendono d’ora in avanti.