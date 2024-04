“Nel nuovo contratto dei dipendenti della Regione siciliana, in discussione all’Aran, finalmente ci saranno alcune previsioni ad hoc per l’ufficio stampa con risorse dedicate: un segnale che consideriamo positivo ma che deve essere inserito in un più ampio confronto sul ruolo dell’informazione istituzionale e sulle esigenze dei giornalisti pubblici. La Figec, con il suo gruppo che si occupa di uffici stampa, è pronta a fare la sua parte anche tramite la propria confederazione Cisal e federazione Siad-Csa che partecipa al tavolo regionale come sindacato rappresentativo dei dipendenti, compresi quelli dell’ufficio stampa”. Lo dice Giulio Francese, fiduciario regionale di Figec, la Federazione italiana giornalismo editoria e comunicazione aderente a Cisal.

“Cisal – continua Francese – è uno dei sindacati titolati a discutere e firmare il prossimo rinnovo contrattuale dei lavoratori. Figec avvierà un confronto con i colleghi così da definire proposte migliorative e suggerimenti da portare al tavolo sindacale e, al contempo, continuerà a lavorare perché si valorizzi finalmente il ruolo della comunicazione istituzionale alla Regione e in tutti gli enti locali e controllati, a garanzia dei cittadini e dei giornalisti”.