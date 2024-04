“Stiamo definendo con la presidenza della Regione gli aspetti formali degli incarichi e dei contratti e poi procederemo alla trasformazione degli incarichi da commissari straordinari a dirigenti generali delle aziende sanitarie. Non è previsto che si attenda il superamento della data delle elezioni europee per la definizione degli incarichi”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo intervenendo al convegno “Diritto alla Salute. Quale futuro per la sanità in Sicilia” organizzato dalla Cisl Sicilia e Cisl Fp Sicilia presso l’auditorium dell’assessorato del Territorio e dell’Ambiente a Palermo.

Iacolino, “Commissari come se fossero già manager”

Salvatore Iacolino, dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica intervenendo al tavolo: “i commissari straordinari è come se fossero già manager. La trasformazione è un passaggio formale. La loro nomina è stata già apprezzata dalla giunta di governo”.

“Via libera aumento tetti di spesa per 38 milioni”

Iacolino prosegue: “Abbiamo avuto il via libera all’aumento di tetti di spesa per 38 milioni. Questo consentirà di potere assumere nuovo personale nelle aziende che più richiedono personale. Non si trova nuovo personale. Rispetto al ricorso al personale estero, ci sono altre soluzioni?”

Si tratta principalmente di quelle delle città metropolitane ha fatto esempio policlinico Messina e Asp Palermo.