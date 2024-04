“Renato Schifani deve spiegare ai siciliani perché intende mettere a rischio la salute dei palermitani e l’ambiente con il suo progetto scellerato di costruire un inceneritore in città. L’individuazione dell’area di Bellolampo è un abominio sanitario ed ambientale che porterà fumi nocivi in un’area abitata da centinaia di migliaia di persone. Ma in generale l’intero approccio di questa Giunta, spalleggiata dal sindaco Lagalla, è costellata di scelte irresponsabili che metteranno a rischio la salute pubblica e l’ambiente, dimostrando un totale disprezzo per il benessere della comunità palermitana. Siamo di fronte a un tradimento di fronte alle reali esigenze della città e delle generazioni future. Faremo di tutto per fermare questo piano scellerato e illogico, che si concentra sul 10% che è la residuale di rifiuti, e che non fa nulla per il riutilizzo e riciclo del restante 90%”. Così i parlamentari palermitani M5S Daniela Morfino, deputata in commissione ambiente, Valentina D’Orso, Davide Aiello e Dolores Bevilacqua.