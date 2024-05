In un mondo che si vanta di progresso e innovazione, la disuguaglianza di genere rimane una macchia persistente sul tessuto della società moderna. Nonostante i passi avanti compiuti nel corso degli anni, la parità tra uomini e donne è ancora un traguardo lontano da raggiungere.

In Italia, come in molti altri paesi sviluppati, le disuguaglianze di genere si sono ridotte nel corso del tempo, ma più sul piano delle norme che su quello delle pratiche sociali. Le donne godono di diritti importanti e diverse sfere d’azione sociale sono regolate da norme per le pari opportunità. Tuttavia, la partecipazione economica, politica e sociale delle donne incontra ancora notevoli ostacoli.

