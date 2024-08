“Con queste variazioni di bilancio abbiamo approvato significative norme che intervengono in un momento di emergenza a favore degli agricoltori, dei pescatori, dei Comuni coi bilanci sofferenti e disposto fondi per fronteggiare la siccità. Il governo Schifani e Fratelli d’Italia in Ars hanno lavorato in sinergia per superare le criticità, anche ataviche”.

Lo afferma Giusi Savarino, deputata regionale di FdI, aggiungendo: «Sul mio territorio registro la convergenza per risolvere il problema dell’inadeguatezza sismica dei presidi scolastici di Campobello di Licata, con lo stanziamento di 750 mila euro. Per lo stesso Comune un emendamento a solo mia firma assegna ulteriori 110 mila euro per dotare la città di una tensostruttura, rifacimento del campo, spogliatoi e annessi, nel plesso Rita Levi Montalcini, unico modo per permettere ai campobellesi di fare sport. Ho voluto sostenere con 100 mila euro la XI edizione di “Azzurro food“ che valorizza i prodotti del mare di Sciacca e quest’anno anche della marineria di Porticello, Santa Flavia. A Santa Margherita Belice ho voluto sostenere, con un mio emendamento di 55 mila euro, la XIX edizione del premio Tomasi di Lampedusa e a Palma di Montechiaro, con 80 mila euro, la festa della Madonna del Santissimo Rosario e il premio Donnafugata. A Lucca Sicula grazie a me è assegnato un contributo pari a 50 mila euro per la realizzazione della sagra dell’olio ed eventi collaterali».

«Tante iniziative finanziate sempre su mia iniziativa per opere di riqualificazione urbana, come a Cammarata (via dei Caduti e strade adiacenti) e per le vie del centro di Bivona per 50 mila euro l’uno- aggiunge Savarino- Mentre su Santo Stefano di Quisquina ho reperito 50 mila euro per ripristinare la mensa scolastica del plesso di via Aldo Moro e le strade di accesso alla scuola. A Casteltermini potrà essere rigenerato il parco urbano di contrada Curma e, analogamente con 80 mila euro, a Racalmuto il parco “fra Diego La Matina”. Un’attenzione anche per Castrofilippo, che con mio finanziamento di 80 mila euro potrà avere un campetto di calcio a 5 in via Guido Rossa. Una particolare attenzione infine per il mio Comune di origine, Ravanusa, che in questa manovra finanziaria ottiene un finanziamento di 900 mila euro per opere di riqualificazione urbana, e sempre con un emendamento a mia firma la possibilità di acquistare e rigenerare per fini sociali e culturali l’ex Arena Parisi, per 150 mila euro. Segnali importanti per i nostri Comuni e per le comunità locali, nell’ottica dello sviluppo e della promozione del territorio».