“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo. Siamo certi che insieme potremo continuare sul proficuo percorso di collaborazione già tracciati con l’assessore Sammartino che lo ha preceduto nel ruolo e che ringraziamo. All’assessore, vista la grave crisi idrica che stiamo attraversando, chiediamo attenzione e soluzioni per le problematiche da noi evidenziate”, così, in una nota congiunta il presidente del Consorzio Arancia Rossa di Sicilia Igp Gerardo Diana e il presidente del Consorzio Arancia Ribera Dop Salvatore Daino.

“L’aiuto immediato è lo stop agli esosi ruoli di riscossione emessi dai consorzi di bonifica per il 2023 anche in assenza totale di servizi irrigui. Ribadiamo che servono l’attuazione della riforma dei consorzi di bonifica, procedure semplificate per l’accesso ai fondi già stanziati dal governo regionale per fronteggiare la siccità e lo snellimento delle pratiche burocratiche per poter ricercare e attingere all’acqua autonomamente”, aggiungono “La collaborazione tra tutte le parti coinvolte nel fronteggiare questa grave emergenza è essenziale e i consorzi di cui siamo portavoce sono disponibili a un incontro con il neo assessore che siamo certi vorrà ascoltare la voce dei tanti agrumicoltori che ogni giorno lavorano nel territorio”, concludono Diana e Daino.