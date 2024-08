Si è svolta mercoledì 31 Luglio scorso a Ravanusa (AG) la consegna dei diplomi relativi al corso di Operatore

Sportivo per la Disabilità conseguito dai partecipanti al progetto SPORT DI TUTTI – “Carceri”, un’iniziativa

promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per lo Sport in

collaborazione con Sport e Salute SpA, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei corretti stili

di vita.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività previste dai protocolli d’intesa sottoscritti con il Dipartimento

dell’Amministrazione Penitenziaria (“DAP”) e con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità

(“DGMC”).

Nello specifico, il Progetto “O.S.E. Officine Sportive Educative”, è stato avviato già lo scorso 27 novembre

2023 ed è destinato a ragazzi minorenni, facilitando il recupero di ragazzi in situazioni “critiche” attraverso lo

sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione

sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle

minoranze.

Nella progettazione è stata privilegiata la sinergia con altri soggetti e reti territoriali in linea con le tematiche

affrontate e i target di riferimento come, ad esempio, soggetti del Terzo Settore, servizi sociali, Enti

ospedalieri, Istituzioni scolastiche, universitarie, Servizi sociali, Comunità in carico al DGMC, Istituzioni, Istituti

Penitenziari ecc.

Alla consegna hanno partecipato il presidente dell’A.S.D. Pro Sport Ravanusa A.P.S. capofila dell’iniziativa,

Giancarlo La Greca, la responsabile della comunità per minori Ultreia Susana D’Auria, il presidente Regionale

dell’ACSI Sicilia Salvatore Balsano, e tutti gli operatori del progetto.

O.S.E. Officine Sportive Educative” vede come società capofila la A.S.D. Pro Sport Ravanusa A.P.S., con i

seguenti Partner: A.S.D. Flg Grandi Eventi, A.S.D. Promotional, A.S.D. Voglia Di Esistere E Non Mollare Mai,

Ets Associazione Kaos, Ets Acsi Comitato Provinciale Di Agrigento, Ets Acsi Comitato Regionale Sicilia.