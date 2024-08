Stadio comunale di Camastra. Intervento del sindaco Dario Gaglio: “”La manovra finanziaria assegna un contributo straordinario al Comune di Camastra per interventi di manutenzione e messa in sicurezza dello stadio comunale””.

“”Ringrazio gli Onorevoli di Forza Italia Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo – prosegue – per la loro vicinanza e il costante supporto, per avere dimostrato ancora una volta di essere una certezza per la comunità di Camastra””.

GIOVANNI BLANDA