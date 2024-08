La IV Commissione consiliare ha votato con parere favorevole la proposta di bilancio di previsione 2024-2026; la documentazione esaminata, dopo i dovuti chiarimenti, ha avuto il benestare della stessa.

Il Presidente Davide Cacciatore e i colleghi della commissione, il Vice Presidente Simone Gramaglia e il consigliere Ilaria Settembrino si dicono soddisfatti: “Dopo gli interventi dell’amministrazione, del dirigente, nonché del Presidente del Collegio dei Revisori, siamo consapevoli di aver votato favorevolmente una proposta che sicuramente è nella giusta direzione in termini di risanamento dell’Ente. Auspichiamo che il percorso si concluda presto con il definitivoallineamento degli strumenti finanziari e con la possibilità d’ingresso di nuove risorse, vitali per l’attività dell’Ente, che ad oggi, com’è noto, soffre la carenza di personale in tutti i settori.

La proposta, pervenutaci in tempo utile rispetto al passato, ha dato la possibilità ai consiglieri di espletare le funzioni di controllo e indirizzo dello strumento finanziario. Difatti, dopo oltre un decennio, è stato possibile confrontarsi attivamente sull’argomento.

Riconoscere questo percorso intrapreso è sicuramente da sprone per l’amministrazione affinché si seguano le linee guida dettate dal Collegio dei Revisori con le loro dovute osservazioni. Questa commissione – concludono- non si tira mai indietro e lavora al servizio del Consiglio comunale quale organo di rappresentanza della città, pertanto visto il momento delicato, ci si aspetta una collaborazione propositiva anche dalle forze politiche di opposizione.”