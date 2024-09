Salvaguardare la costa e il sistema viario di San Leone, borgo marinaro di Agrigento, dalle conseguenze dell’erosione costiera. È stato il tema al centro del tavolo tecnico convocato stamattina dall’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusy Savarino, al quale hanno partecipato i dirigenti generali del dipartimento Ambiente, Patrizia Valenti del dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, il capo del Genio civile di Agrigento Rino La Mendola, il sindaco della Città dei Templi, Franco Micciché.

“Abbiamo già individuato una serie di possibili soluzioni nell’immediato e nel medio periodo – dice l’assessore Savarino – per scongiurare ulteriori rischi causati dal processo erosivo che sta mettendo a rischio la viabilità della litoranea, in particolare nella zona di viale delle Dune a San Leone, via di accesso per strutture alberghiere e turisti”. “Nel corso dell’incontro abbiamo definito alcuni dettagli tecnici per procedere ai lavori – spiega – e preservare al meglio una zona importante per tutta la provincia di Agrigento, anche in vista del prestigioso appuntamento che vedrà il prossimo anno la città Capitale della Cultura italiana e sul quale il presidente della Regione, Renato Schifani, sta puntando, con il suo impegno personale e con le risorse stanziate, affinché possa essere un’occasione di rilancio per il territorio agrigentino e per tutta l’Isola”.