Il Presidente della SRR Agrigento Provincia Ovest, Vito Marsala, ha partecipato presso la Sala Pio La Torre dell’Ars ad una seduta di audizione convocata dalla Commissione Ambiente, territorio e mobilità in merito al “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”. Il documento rappresenta il primo stralcio, denominato “Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti”, che ha già ottenuto il parere favorevole della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS). Nel suo intervento, il Presidente Marsala ha ribadito le osservazioni già avanzate dalle Società di Regolamentazione dei Rifiuti operative in Sicilia, ovvero la presenza di dati difformi rispetto alla proposta di aggiornamento del Piano.

“Abbiamo già segnalato al Dipartimento – ha detto Marsala – i dati relativi ad impianti approvati e finanziati con provvedimenti degli Uffici del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti tra il 2018 e il 2022, e in alcuni casi nel 2023. Il Piano non prevede realizzazione nuovi impianti e dopo il via libera del CTS non è più modificabile. Ci auguriamo vengano comunque valorizzati e realizzati in tempi brevi i progetti segnalati e in corso di realizzazione finalizzati alla realizzazione o ampliamento di discariche pubbliche attualmente in funzione. Ci sono progetti in avanzato stato di attuazione, nell’isola c’è bisogno di realizzare al più presto queste opere per chiudere il ciclo dei rifiuti con l’auspicata autosufficienza impiantistica. Le SRR auspicano dunque – ha concluso Marsala – che nelle more dell’approvazione del Piano si possa accelerare le procedure autorizzative per il potenziamento degli impianti esistenti.