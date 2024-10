Pericolosi fiancheggiatori e due padrini della consorteria mafiosa siciliana

capeggiata dal defunto Matteo Messina Denaro da ieri sono nuovamente in

circolazione liberi di reiterare reati di notevole incidenza.

Occorre interrogarsi su quanto accaduto, pericolosi personaggi fino a

qualche ora fa ristretti al 41 bis vengono scarcerati per la scadenza dei

termini di custodia cautelare, come se ciò fosse normale.

Il Lavoro faticoso e pericoloso svolto dalle forze dell’ordine vanificato da

un cavillo giuridico che farà ripiombare nel terrore intere aree della

sicilia.

La gente onesta pretende risposte concrete da parte dello Stato è

impensabile che dei 41 bis adottati per dei veri e propri boss come per

incanto si trasformi in piena libertà con la più che probabile possibilità

che costoro riprendano a pieno titolo la loro posizione all’interno della

consorteria mafiosa.

Tutto ciò destabilizza l’ordine naturale delle cose dove chi commette

crimini così importanti gli viene concessa la possibilità di commetterne

altri godendo di una libertà palesemente immeritata.

Auspichiamo che si faccia chiarezza su come mai tutto ciò sia stato

possibile in uno stato democratico che per colpa dei criminali mafiosi ha

perso i suoi figli migliori che a tutt’oggi reclamano verità e giustizia.

Roma, 15 ottobre 2024

Segretario Generale Nazionale Antonino ALLETTO