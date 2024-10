“Grazie al Governo Meloni, un chiaro segnale di attenzione nei confronti dell’Isola. Un contributo di oltre 74 milioni di euro legato agli effetti finanziari della revisione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali, come parte della riforma fiscale”. Lo dichiara Carolina Varchi, parlamentare e responsabile per le politiche per il Mezzogiorno e la coesione sociale di Fratelli d’Italia.

Segnale tangibile di attenzione per la Sicilia

Un segnale tangibile dell’attenzione e della sensibilità dimostrata dal ministro Giorgetti e dal governo nazionale per lo sviluppo e la crescita economica della Sicilia”

Rilancio della nazione

“Oggi, in Consiglio dei Ministri, abbiamo varato la legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione. Come avevamo promesso, non ci saranno nuove tasse per i cittadini. Inoltre, rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti. Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”. Lo scrive su X il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del CdM che ha varato la legge di bilancio per il 2025.

Meloni “Il Piano Mattei è un progetto nell’interesse nazionale”

“Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il 39mo convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al Piano Mattei per l’Africa. Io penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un’iniziativa strategica di respiro nazionale e io spero anche capace di travalicare i singoli governi e diventare un’iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato in occasione dell’appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri. Il Piano Mattei “è un progetto che questo Governo ha lanciato ma che appartiene all’Italia nel suo complesso, perchè è un progetto nel nostro interesse nazionale, un nuovo modello di sviluppo che sia un modello di patenariato, di crescita condivisa, un modello da pari a pari”, ha sottolineato. “Questo è un punto molto prezioso, perchè il successo del Piano Mattei dipenderà anche e soprattutto dallo sforzo che l’intero sistema Italia in tutte le sue articolazioni sarà capace di produrre”, ha spiegato Meloni. Secondo il presidente del Consiglio “dal tessuto produttivo ovviamente possono arrivare idee ma soprattutto soluzioni ai problemi concreti perchè non c’è nessuno più concreto di chi fa impresa”. Quindi “ciò che serve è puntare sulla formazione tramite le filiere dei diversi settori produttivi e io sono certa che il settore privato italiano possa fare la differenza soprattutto su questo. Insomma, è un grande lavoro che ha sostanzialmente un obiettivo di fondo, costruire insieme alle nazioni africane nuove occasioni di sviluppo e aiutare i popoli africani a esprimere il loro grande potenziale”, ha concluso.

Le parole della Ternullo

“La decisione del Consiglio dei Ministri di riconoscere alla Regione Siciliana un contributo di oltre 74,4 milioni di euro per il 2024 è un risultato importante per il nostro territorio e un segnale concreto dell’impegno di Forza Italia e della maggioranza di Governo nel sostegno alle realtà regionali. Queste risorse, legate alla revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali previste dalla riforma fiscale, rappresentano un passo avanti fondamentale per rafforzare la capacità della Sicilia di rispondere alle esigenze dei cittadini, mantenendo un equilibrio finanziario virtuoso. Il risultato è il frutto di una stretta collaborazione all’interno della coalizione di governo, che ha messo al centro le necessità delle regioni e la loro autonomia fiscale. Forza Italia continuerà a lavorare con la stessa determinazione affinché la Sicilia possa beneficiare di ulteriori investimenti, in un quadro di sviluppo e crescita sostenibile”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.