Nessuna novità è emersa in merito a ETS e SMS dalla riunione al

MIT con le associazioni nazionali. Allo stato c’è solo una promessa del Vice Ministro Rixi di aumentare la dotazione finanziaria del SMS ma nulla per ETS.

Stasera a Catania ci sarà un’assemblea del Comitato per decidere se accettare questa piccola apertura da parte del MIT per revocare o sospendere il fermo dell’autotrasporto su gomma proclamato dal

Comitato Trasportatori Siciliani dalle 00.01 del 21/10/24 alle

24.00 del 25/10/2024

Comitato Trasportatori Siciliani