Dopo una serie di interlocuzioni telefoniche col MIT si è riusciti a raggiungere un compromesso per scongiurare il fermo nei porti siciliani. Il Vice Ministro Rixi si è impegnato con il Presidente della Regione Siciliana Schifani ad avviare un tavolo tecnico con la Consulta regionale per l’autotrasporto siciliano e il Comitato Trasportatori Siciliani per affrontare i problemi dell’ETS e SMS.

Pertanto, ritenute sufficienti le garanzie del Presidente Schifani e del Vice Ministro Rixi, il Comitato ha deciso di sospendere il fermo dell’autotrasporto su gomma proclamato dalle 00.01 del 21/10/24 alle 24.00 del 25/10/2024

Rimane lo stato di agitazione in attesa di positivi e concreti sviluppi.

Comitato Trasportatori Siciliani