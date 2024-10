“Bella norma, peccato che finora, a distanza di nove mesi dalla sua approvazione a sala d’Ercole, sia rimasta solo sulla carta e nessun siciliano finora abbia potuto usufruirne, e ciò è inaccettabile”

Lo afferma la deputata regionale M5S Roberta Schillaci in riferimento alla norma varata dall’Ars nel contesto della legge finanziaria dello scorso gennaio che prevedeva lo sconto del 10 per cento sul bollo auto per coloro che ne avessero chiesto la domiciliazione bancaria. Ebbene, finora nessuno ha potuto usufruirne. Il motivo? L’Aci non avrebbe avuto alcuna comunicazione operativa in tal senso dagli uffici regionali. Cosa che onestamente non ci meraviglia, visto che in passato è già successo per altre leggi, ma che ci sconcerta. Aspettiamo spiegazioni, ma soprattutto, chiediamo che la legge diventi finalmente operativa”.