“Dispiace che Ismaele La Vardera abbia lasciato Sud Chiama Nord per iscriversi al Gruppo Misto all’Assemblea Regionale Siciliana. Auspichiamo che possa esserci un chiarimento con il nostro leader l’onorevole Cateno De Luca affinchè questo strappo che si è venuto a creare possa essere ricucito”. Sono queste le parole di Filippo Brucculeri e Giuseppe Lo Brutto, rispettivamente Coordinatore cittadino e componente del direttivo regionale di Sud Chiama Nord a Castrofilippo. “Nei prossimi giorni- aggiungono Brucculeri e Lo Brutto- riuniremo iscritti e simpatizzanti del nostro movimento a Castrofilippo per approfondire le dinamiche che si sono venute a creare in questi giorni. Effettueremo una analisi attenta di quello che è avvenuto all’interno del nostro partito sempre fiduciosi che questa frattura possa risanarsi entro il più breve tempo possibile e continuare quindi quel radicamento capillare su tutto il territorio agrigentino e siciliano così come avvenuto dalla nascita di Sud Chiama Nord ad oggi.”