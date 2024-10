Il congresso donne della Dc è stato convocato per il prossimo 8 novembre a Ribera, in provincia di Agrigento. L’incontro, al termine del quale verrà eletto l’ufficio direttivo del movimento donne, si svolgerà nel Cineteatro Lupo: alle 11 verranno avviate le procedure di accreditamento, mentre i lavori inizieranno alle 14. L’accreditamento sarà garantito dalle 11 alle 13. I lavori congressuali si chiuderanno alle 18.

“Le tante donne iscritte della Dc esprimeranno democraticamente una loro esponente che guiderà il movimento che abbiamo deciso di istituire affinché diventi un laboratorio di idee e di proposte – dichiara Stefano Cirillo, segretario regionale del partito -. La Dc punta sempre più su una classe dirigente giovane e donna; abbiamo sempre dato molta importanza al ruolo femminile in politica e adesso, con l’elezione del Consiglio, il movimento potrà dare un ulteriore impulso a tutta la Democrazia Cristiana”. Il Consiglio è costituito dal segretario del movimento, dall’ufficio direttivo e dai dirigenti di partito. Ne fanno parte anche coloro che ricoprono cariche politiche o elettive in seno a organi politici o amministrativi per nomina o elezione.