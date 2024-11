L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS, ha inviato una nota al Presidente della Regione On. Renato Schifani e all’ Assessore all’ Economia Avv. Alessandro Dagnino con la quale propone di attenzionare il progetto della “Culla della Vita”.

La culla per la vita è una struttura concepita appositamente per permettere di lasciare, totalmente protetti, i neonati da parte delle mamme in difficoltà nel pieno rispetto della sicurezza del bambino e della privacy di chi lo deposita.

“Questo progetto – scrive l’ On. Marchetta – si prefigge l’obiettivo di creare un ambiente sicuro e accogliente per neonati e bambini, sostenendo prioritariamente il diritto alla Vita”. La proposta è scaturita dopo avere sentito la Presidente Regionale di “FederVita Sicilia” Maria Concetta Domilici. FederVita Sicilia” è una associazione formata da tutti gli enti, che nell’ambito della Regione Sicilia, aderiscono al “Movimento per la Vita (Movimenti per la Vita – Centri di Aiuto alla Vita – CAV -, Servizi di Aiuto alla Vita – SAV-, Case di Accoglienza e MoVit).

“In un’epoca in cui la sostenibilità del nostro sistema vacilla in ragione dell’inverno demografico – ha dichiarato l’ On. Marchetta – che caratterizza, da anni, il nostro Paese, è importante e urgente che ad ogni livello ci si occupi del tema, assumendo misure strutturali di reale lotta alla denatalità, di sostegno alle famiglie e alla genitorialità”.

Il progetto “Culla della Vita” prevede la realizzazione sul territorio provinciale di “Culle per la Vita”, nei capoluoghi di provincia e anche in altra cittadina della stessa provincia.

“Nel rispetto della normativa attuale e delle prerogative delle donne – ha detto l’ On. Marchetta – la culla per vita è un’opportunità che affianca il percorso del parto in anonimato e un’alternativa a gesti estremi di disperazione, in quanto offre alla madre l’opportunità di lasciare il neonato con la certezza che in breve tempo incontrerà persone pronte a prendersene cura. Le difficoltà della Vita non si superano eliminando la vita, ma superando insieme le difficoltà. Le notizie di cronaca – conclude l’ On. Marchetta – che spesso riportano casi di neonati gettati nei rifiuti deve indurci ad una profonda riflessione ed adottare tutti gli strumenti che consentono di garantire la vita e l’ assistenza ai neonati”.

L’ On. Marchetta invita il Presidente Schifani, confidando nella sua sensibilità, e l’ Assessore all’ Economia Dagnino a prevedere adeguate risorse finanziare nella prossima Manovra Finanziaria Regionale per promuovere il progetto della “Culla per la Vita” in ogni provincia dell’ isola.