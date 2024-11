Il servizio Asacom è una priorità per la Dc!

Ringrazio l’on. Pace, l’assessore Albano ed il Presidente Schifani per aver ascoltato la voce dei più fragili e dei territori, ed aver trovato, in questa variazione di bilancio, ulteriori 5 milioni per i Comuni ed ex Province per finanziare il servizio di Assistenza alla comunicazione nelle scuole.

“Facciamo valere le cose che contano” è il proposito che guida la nuova Democrazia Cristiana: non potevamo restare inerti di fronte ad un servizio così importante negato da diversi Comuni per motivi economici!

Crediamo fermamente che le persone ed i diritti debbano stare al centro della politica, che la loro tutela sia il senso ed il motivo del nostro stare in politica. Questo risultato, quindi, ci riempie di orgoglio. Sappiamo bene che la strada da percorrere è ancora lunga ed insidiosa, e che questo è solamente un primo passo, ma la direzione nella quale procediamo è chiara ed inequivocabile.

Roberta Zicari

Consigliere comunale Agrigento