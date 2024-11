Nella mattinata odierna,17.11.2024, il Segretario Generale di MP Antonino

Alletto ha ritenuto doveroso esprimere la propria vicinanza al Questore di

Trapani Giuseppe Peritore e lo ha fatto con una telefonata, nel corso della

quale sono state chieste le condizioni dei colleghi feriti presso il CPR di

Milo,ricevendo da quest’ultimo delle assicurazioni sul loro attuale stato di

salute.

Il Movimento dei Poliziotti, ha elogiato il Questore Peritore, che si è

sempre distinto per l’altissimo valore umano e professionale nel corso della

sua lunga attività lavorativa e per la Sua considerazione nei confronti dei

propri uomini, un sentimento che ha sempre anteposto nel suo modus operante.

Purtroppo fatti come quelli accaduti presso il centro di permanenza per il

rimpatrio di Milo non sono episodi isolati e la Polizia di Stato, che ne

gestisce la sicurezza, ne paga sempre il prezzo più alto in termini umani.

L’azione rapida e professionale operata dagli uomini e dalle donne della

Polizia di Stato della Questura di Trapani e del Reparto Mobile di Palermo

ha permesso di individuare ed arrestare i responsabili dei tafferugli presso

il centro di Milo, esecuzione effettuata dalla locale squadra mobile, e

confermata dall’autorità giudiziaria, sedando magistralmente la rivolta in

argomento.

Alletto, nel complimentarsi con il Dott. Peritore per l’attività svolta

nella circostanza e nel corso del suo insediamento, Quale questore di

Trapani, ha voluto esprimere la Sua amarezza per le esigue risorse umane

destinate ad una Questura importante, quale quella di Trapani, sul fronte

della lotta alla criminalità organizzata, con l’assegnazione di appena 3

ispettori e 10 agenti di cui 3 destinati alla polizia stradale,uomini che

non serviranno neppure a ripianare i pensionamenti e i trasferimenti in

altra sede del personale, e questo in un contesto territoriale vastissimo,

spesso al centro della cronaca internazionale per personaggi di spicco

nell’ambito della consorteria mafiosa, una criminalità organizzata che negli

anni ha inciso pesantemente sull’intera regione ed oltre, e solo grazie

all’attività pregnante degli uomini e delle donne della Questura di Trapani,

oggi sotto la sua professionale gestione, ha ottenuto risultati eccellenti,

malgrado il gravoso e costante impegno della gestione dell’immigrazione

clandestina da cui speriamo venga sgravata in tempi brevi, grazie ai centri

d’accoglienza istituiti in Albania.

Il Questore di Trapani, su precisa domanda del segretario generale Antonino

Alletto, ha rassicurato il sindacato, affermando che grazie al Suo

entourage di funzionari, sottufficiali e Agenti, riuscirà a coniugare due

aspetti fondamentali della sua azione gestionale delle risorse umane,

l’operatività a favore della collettività e il benessere psicofisico del

personale.