Gasperini deve scegliere il tridente titolare contro il Parma al netto delle condizioni fisiche non perfette di Lookman e De Ketelaere

La Serie A sta per ricominciare dopo la sosta per le nazionali. Nel pomeriggio di sabato 23 novembre si riapriranno i battenti; la sera, a partire dalle ore 20.45 si daranno battaglia Parma e Atalanta allo Stadio Ennio Tardini.

Le due formazioni si affronteranno per la 13^ giornata del massimo campionato italiano, entrambe con i propri obiettivi. In particolare la Dea vuole continuare a sognare, visto che al momento si trova al 2^ posto in classifica a quota 25 punti – insieme alle varie Inter, Fiorentina e Lazio – solo a -1 dal Napoli capolista.

Dubbi però nelle scelte di mister Gasperini, che come al solito non è ancora sicuro circa il tridente titolare da schierare contro i ducali. Per chi fosse interessato, su questo sito si parla più nello specifico del probabile 11 atalantino che partirà dal primo minuto nel prossimo match di Serie A, analizzando alternative e ballottaggi in tutti i ruoli.

Atalanta, infortuni Lookman e De Ketelaere: la situazione

Charles De Ketelaere ha rimediato un problema muscolare al bicipite femorale subìto prima della sfida di due settimane fa contro l’Udinese in casa, poi vinta di misura dai bergamaschi. Il belga ha quindi saltato la convocazione con la propria nazionale per rimanere a Bergamo a curarsi a dovere. Ora però l’allarme sembra rientrato: CDK ha ricominciato ad allenarsi coi propri compagni di squadra e dovrebbe essere a disposizione del Gasp per il match di Parma.

Discorso simile per Ademola Lookman, che però è partito con la propria nazionale. L’attaccante nigeriano è tornato acciaccato in settimana dopo aver rimediato un pestone, cosa che lo ha costretto a saltare qualche seduta con l’Atalanta. Dalla giornata di giovedì però, il numero 11 è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e pertanto dovrebbe esserci anche lui contro i gialloblu.

Atalanta, le scelte di Gasperini in attacco contro il Parma

L’Atalanta valuterà De Ketelaere e Lookman fino all’ultimo, ma l’intenzione di Gasperini è quella di inserire i due ragazzi titolari fin da subito anche contro il Parma. I due sono infatti giocatori preziosissimi per quest’Atalanta e il tecnico sembra non volerci rinunciare neanche sabato sera in Emilia.

Se ciò dovesse esser confermato allora, CDK e Lookman agiranno sulla trequarti – rispettivamente sul centro-destro e sul centro-sinistra – alle spalle probabilmente di Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A e reduce dagli impegni con la nazionale italiana.

Rimarranno quindi probabilmente fuori dall’inizio i vari Brescianini, Samardzic e Zaniolo, qualora dovesse riuscire a recuperare in tempo dal fastidio muscolare per esser almeno convocato. Le partite comunque sono tante e si sa come il Gasp ami girare i suoi attaccanti per coinvolgerli tutti ed averli freschi in ogni gara.