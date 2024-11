“Durante la convention nazionale di ANCI, grazie all’ottimo lavoro condotto da Pino Bicchielli, da Saverio Romano e dal Presidente Maurizio Lupi”, Ignazio Messina, portavoce di Noi Moderati e Presidente del Consiglio Comunale di Sciacca è stato eletto Vice Presidente di ANCI. “Una nomina – si legge in una nota – che consolida sempre di più il rapporto tra i Comuni siciliani, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ed il buon lavoro che Noi Moderati sta conducendo come forza di Governo”. “Sono molto soddisfatto per questa nomina ed auspico un coinvolgimento sempre maggiore dei Vice Presidenti da parte del Presidente Manfredi a cui auguro un buon lavoro”, ha commentato Messina.