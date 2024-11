In commissione Sanità all’Ars parere favorevole del Governo regionale alla norma, a firma della deputata, che istituisce un fondo per le coppie che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

“Desidero esprimere tutta la mia soddisfazione per il parere favorevole espresso dal Governo Schifani all’emendamento a mia firma che prevede l’istituzione di un fondo regionale ad hoc per sostenere le coppie siciliane che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita”.

Così Jose Marano, parlamentare regionale M5s, a conclusione dei lavori in commissione Sanità all’Ars, dove è stata approvata la norma presentata dalla deputata.

“L’approccio al problema legato all’inverno demografico e al calo delle nascite – spiega Marano – è stato fino ad oggi sbagliato o comunque insufficiente: fare figli è spesso un percorso tutto in salita, molte coppie per problemi economici ci rinunciano. La Sanità non può non farsi carico del problema, visto che oggi l’infertilità colpisce il 15% delle coppie italiane”.

“Ringrazio tutti i componenti della commissione Sanità all’Ars – conclude la parlamentare regionale – per lo spirito di collaborazione e la sensibilità dimostrata. Mentre il governo nazionale di centrodestra blocca la possibilità di procreare trasformando la maternità surrogata in reato, il Movimento Cinquestelle porta avanti una battaglia di civiltà con iniziative concrete per contrastare il calo demografico”.