il Consiglio Comunale di Delia ha votato per la nomina del nuovo Garante dei Diritti dei Disabili, una figura fondamentale per garantire l’inclusione e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità nella nostra comunità. Siamo lieti di annunciare che la Dottoressa Daniela Fasciana è stata scelta per ricoprire questo importante ruolo. Il Sindaco di Delia, il Dott. Gianfilippo Bancheri, ha dichiarato: “La nomina della Dottoressa Fasciana rappresenta un passo significativo verso una comunità più inclusiva e sensibile alle esigenze di tutti i cittadini. La sua preparazione e la sua sensibilità verso i diritti delle persone con disabilità sono evidenti e siamo certi che saprà svolgere il suo compito con grande dedizione.” Anche l’Assessore alle Politiche Sociali, l’Arch. Daniela Gallo, ha espresso il proprio entusiasmo: “La Dottoressa Fasciana porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze che saranno determinanti per affrontare le sfide legate ai diritti dei persone con disabilità della nostra comunità. Individuata dal Consiglio Comunale all’interno di una rosa di candidati qualificati, selezionati a seguito di bando pubblico, al Garante viene richiesta, tra le altre qualità, la capacità di assolvere al suo compito con ‘serenità di giudizio’, dote essenziale per far sì che la tutela del caso che gli si presenta non resti un caso singolo ma rappresenti la tutela di un interesse diffuso. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato al bando mettendosi a disposizione per questo incarico che è essenzialmente gratuito. Faccio infine un grosso augurio di buon lavoro al nuovo Garante, la Dott.ssa Daniela Fasciana. Siamo fiduciosi che, insieme, potremo lavorare per creare un ambiente più accessibile e accogliente per tutti.” Ancora il Sindaco aggiunge: “Invitiamo tutti i cittadini a sostenere la Dott. ssa Fasciana nel suo nuovo incarico e a collaborare attivamente per costruire una Delia più inclusiva e solidale.” Il Sindaco Gianfilippo Bancheri