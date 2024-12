Grazie ad un emendamento presentatato dalla deputata regionale, Serafina Marchetta, nell’ultima Finanziaria sono stati finanziati 60mila euro al Comune di Comitini guidato dal sindaco Luigi Nigrelli. Il finanziamento servirà ad acquistare un furgone ed una autovettura per usi istituzionali.

“Devo ringraziare l’on. Marchetta per la sua grande sensibilità e per il suo interessamento subito dopo un incontro che abbiamo avuto nei giorni scorsi – dice il primo cittadino comitinese – Grazie a questi 60mila euro, risolviamo un problema del nostro reparto macchine e dall’altro consentiamo all’ente un grande risparmio”.