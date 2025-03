“Ci hanno provato. La destra ha forzato la mano, sbagliando, e ha dovuto fare retromarcia anche a causa della sollevazione delle associazioni animaliste e dei volontari che abbiamo incontrato pochi giorni fa. Ora la legge torna in commissione e dovrà cambiare completamente volto perché si devono fare gli interessi degli animali e non quelli dei privati, che, sulla gestione degli animali, hanno un interesse economico. Ai privati, il testo pervenuto dalla commissione schiacciava palesemente l’occhio. Ho già predisposto la richiesta di audizione di tutte le associazioni e del garante del benessere animale, sono loro, quelli cioè che lavorano sul campo e che conoscono i problemi, a dover dare le giuste indicazioni”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca, in relazione al rinvio in commissione Salute, deciso oggi dall’Ars, del ddl sul randagismo.

“A questo punto – continua Antonio De Luca – non ci basta più aver fermato la legge, ma chiediamo pure l’immediata emanazione dei decreti attuativi della legge sul randagismo attualmente in vigore”.