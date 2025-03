Si terrà a Roma la prima settimana del prossimo mese di giugno la prima reunion di quasi tutte le sigle e i movimenti che si richiamano alla Democrazia Cristiana nel Paese. Promotori della confederazione dei movimenti Dc sono il partito di Totò Cuffaro (Dc Nuova) , il movimento Di Franco Ferrari ( Democrazia Cristiana Storica), i Siciliani nel Mondo di Angelo Navarra e altre piccole formazioni come quella di Sandri, che, proprio giorni or sono, hanno siglato un intesa “ per mettere insieme i partiti e i movimenti di ispirazione cristiana che hanno a cuore valori non negoziabili della Dottrina Sociale della Chiesa”. “ Le varie anime della Dc- prosegue il testo dell’intesa- danno mandato a Franco Ferrari affinchè si faccia promotore di questo incontro perché si possa tutti insieme confluire in un unico partito”. “Il mio impegno- spiega Ferrari- sarà quello di mettere adesso allo stesso tavolo tutte le Democrazie Cristiane presenti sul territorio allo scopo, appunto, di creare un’unica forza che abbia l’obiettivo di riportare la Dc nello scenario politico italiano”. Ferrari è stato anche incaricato a livello nazionale di coordinare il dipartimento delle religioni. Attualmente ricopre l’incarico di Presidente dell’Associazione “Italian Indian Press Club”.