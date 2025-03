“A seguito delle dimissioni del direttore della fondazione Agrigento 2025, dopo quelle del primo presidente e dopo le numerose defaillance che hanno caratterizzato l’inizio dell’ anno, il cartello sociale della provincia di Agrigento, nonostante l’ atteggiamento prudente e collaborativo finora assunto per il bene della città, ritiene non più procrastinabile un intervento del ministro della Cultura a fronte della manifesta approssimazione manifestata dal presidente della regione, che di fatto ha commissariato la Fondazione, nel gestire al meglio quella che doveva essere una grande opportunità non solo per Agrigento ma per la Sicilia.” Lo afferma in una nota il Cartello sociale di Agrigento.

“Pertanto si ritiene opportuno un immediato intervento del ministro Giuli affinché, nelle forme che riterrà più efficaci, si possa rimediare ai passi falsi fin qui registrati in modo da utilizzare al meglio i prossimi mesi per recuperare il danno d’immagine subito dalla città.” conclude il cartello sociale.