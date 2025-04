“Valutiamo positivamente l’impegno annunciato dal comune di Palermo sul recupero dell’area della Fiera del Mediterraneo, da tempo sosteniamo che per una città così attrattiva come è Palermo, bisogna puntare anche sul turismo congressuale, attraverso proprio la creazione di un centro congressi che rappresenterebbe un passo importante verso la diversificazione dell’offerta turistica”. Ad affermarlo è Federica Badami segretaria generale Cisl Palermo Trapani intervenendo sui progetti del comune di Palermo per il rilancio dei padiglioni della Fiera del Mediterraneo. “Se ne parla da molto tempo, ci auguriamo che si proceda velocemente, questo nuovo spazio potrebbe ospitare eventi, conferenze, fiere e seminari, attirando professionisti e aziende da tutto il mondo. Il centro congressi non solo contribuirebbe a generare un indotto economico significativo, ma favorirebbe anche la creazione di nuove sinergie tra il settore pubblico e quello privato. Ma bisogna puntare in alto – aggiunge la segretaria – Integrando le moderne tecnologie e i servizi di alta qualità, il centro potrebbe posizionarsi come un hub innovativo per eventi internazionali, promuovendo Palermo come meta ideale per il turismo d’affari e rilanciando l’economia locale”.